راهاندازی دانشکده هنر در دانشگاه رجا قزوین
رئیس دانشگاه غیرانتفاعی رجا، از راهاندازی دانشکده چهارم خود در راستای توسعه زیرساختهای آموزشی و پاسخگویی به نیازهای متقاضیان خبر داد.
راهاندازی دانشکده هنر، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش، تعهد دانشگاه رجا را در جهت پوشش طیف وسیعی از علایق دانشجویان، از جمله رشتههای ریاضی و حسابداری تا حوزههای هنری، به نمایش میگذارد تا اطمینان حاصل شود که دانشجویان در کنار تحصیل نظری، مهارتهای عملی لازم برای ورود موفق به بازار کار را نیز کسب خواهند کرد.
رئیس دانشگاه غیرانتفاعی رجا ، با اشاره به قدمت دانشگاه، بیان کرد : رجا اکنون میزبان حدود ۳۰۰۰ دانشجو در سه دانشکده است که امسال با اضافه شدن دانشکده چهارم هنر، این ظرفیت توسعه یافته است.
بر اساس اظهارات آرش حاجی کریمی، این توسعه در راستای شعار اصلی دانشگاه یعنی “مهارت آموزی و اشتغال” صورت گرفته است.
وی با افتخار از کادر علمی دانشگاه یاد کرد و افزود که دانشکده هنر به تنهایی ۴۰ استاد تمام وقت هیئت علمی دارد که مدارک خود را از دانشگاههای معتبر کشور اخذ کردهاند.
در استان قزوین ۲۸ مرکز علمی و دانشگاهی وجود دارد که دانشگاه رجا نیز تلاش میکند با نیاز روز جامعه همراه و همگام باشد.