به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: رمز موفقیت استان در گرو همدلی، انسجام و وفاق بین ارکان حاکمیتی است.

مردانی افزود: بیست و نهم مهرماه روز ملی صادرات است، این روز فرصت مغتنمی برای پاسداشت تلاش صادرکنندگان است که با عزم راسخ پرچم اقتصاد ایران اسلامی را در عرصه‌های مختلف به اهتزاز درآورده‌اند.

استاندار گفت:گفتگوی مشترک بین مدیران دستگاه‌های اجرایی بانک‌ها، مدیران بخش‌های نظارتی باعث می‌شود تا مشکلات و موارد شنیده و تصمیمات لازم و فضای مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اتخاذ و ایجاد شود.

وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری از متوسط کشوری در تابستان ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: همه ظرفیت‌ها باید در جهت تحقق شعار سال بسیج شود، در این میان نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، چشمگیر است، این شورا از یک تریبون تشریفاتی باید فراتر رفته و به اهرمی برای توسعه اقتصادی استان تبدیل شود تا مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در استان هموار شود.

استاندار گفت: درگاه ملی صدور مجوز‌ها زمینه‌ساز اعتماد عمومی، رضایتمندی مردم و امنیت سرمایه‌گذاری است، طبیعی است نواقصی در این سامانه وجود دارد که انتظار می‌رود مدیران به محض مشاهده نقص، موارد را جمع‌آوری، مستند و به اداره کل اقتصاد و دارایی به جهت پیگیری از وزارتخانه ارسال کنند.