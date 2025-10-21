تیمور پورحیدری گفت: برای مشارکت دادن اتاق‌های بازرگانی ۲ کشور، تولیدکنندگان و ارتباط بدون واسطه با بازرگانان اصلی عراق، به نقش آفرینی دقیق رایزنان بازرگانی نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تیمور پورحیدری همزمان با سالروز ملی صادرات و در دیدار با سید عقیل موسوی رایزن بازرگانی سفارت عراق در ایران، در اتاق بازرگانی استان، گفت: با نظام‌مند شدن صادرات گیلان، مبادلات تجاری با عراق جهش خواهد یافت.

وی بر ضرورت همکاری نهاد‌های استانی برای تسهیل ورود کالا‌های گیلانی به بازار عراق، به ویژه استان بصره، تأکید کرد و افزود: اکنون مبادلات تجاری انفرادی و شخصی است و برای توسعه همه جانبه و ساماندهی مناسبات تجاری، مشارکت بدون واسطه اتاق‌های بازرگانی ۲ کشور، تولیدکنندگان و بازرگانان اصلی کشور عراق، به نقش آفرینی دقیق رایزنان بازرگانی نیاز است.

مدیرکل صمت گیلان بر اهمیت شناسایی بازار‌های هدف تأکید کرد و گفت: گیلان، واحد‌های تولیدی با ظرفیت صادراتی بالایی دارد که می‌توانند در بازار عراق نقش پررنگی داشته باشند.

تیمور پورحیدری با اشاره به نقش اتاق بازرگانی برای تسهیل ایجاد ارتباطات تجاری، افزود: باید تجار گیلانی برای ورود به بازار عراق شناسایی شوند.

وی با بیان اینکه با وجود ظرفیت‌های تولیدی گیلان برای صادرات به عراق، سهم این استان در بازار عراق کم رنگ است، گفت: کالا‌های با کیفیت گیلان شامل تولیدات صنعتی، دارویی، فولادی و قطعات خودرویی، لوازم طبی و بهداشتی، غذایی، ریسندگی، سلولزی و لوازم خانگی خُرد برای صادرات به بازار‌های عراق اماده هستند.

مدیرکل صمت گیلان ضمن ابراز علاقه مندی برای صادرات تولیدات استان به کشور عراق و اشاره به اشتراکات دینی، فرهنگی و ذهنیت مطلوب تاریخی ۲ کشور، گفت: در حال حاضر انواع چای، ماشین آلات صنایع غذایی، رادیاتور، پکیج و کولر، کاشی و سرامیک و انواع کابل و مفتول مسی از گیلان به بصره و شمال عراق صادر می‌شود که لازم است این تجارت از حالت انفرادی محدود به رسمی گسترده تبدیل شود.

تعهد سفارت عراق برای تقویت روابط ۲ جانبه

سید عقیل موسوی، رایزن بازرگانی عراق هم در ادامه این دیدار، ضمن تأیید ظرفیت‌های صادراتی گیلان، به تسهیل تردد عراقی‌ها در گیلان از طریق خطوط پروازی مستقیم و جدید اشاره کرد.

وی تاکید کرد: تلاش خواهیم کرد تا روابط اتاق‌های بازرگانی کشور عراق با استان گیلان به طور جدی تقویت شده و شاهد افزایش ارتباط بازرگانی میان تجار ۲ استان بصره و گیلان باشیم.

وی ضمن دعوت از صنعتگران و تجار گیلانی برای ورود به بازار عراق، اضافه کرد: استان بصره به عنوان مرکز ثقل تجاری کشور عراق می‌تواند مقصد خوبی برای توسعه روابط تجاری در ابتدای کار باشد، اما این امر به سرمایه‌گذاری مشترک و نشست‌های ویژه‌ای نیاز دارد.

این نشست، با توافق بر پیگیری مراحل عملیاتی برای برقراری ارتباطات تجاری هدفمند بین کشور‌های ایران و عراق، به کار خود پایان داد.