بازیهای آسیایی جوانان؛ تیم والیبال ساحلی ایران مغلوب چین شد
تیم والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال کشورمان در سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین، مغلوب چین شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار میشود، مسابقات والیبال ساحلی از دوشنبه ۲۸ مهر آغاز شده است و تا ۴ آبان پیگیری میشود.
در مسابقات والیبال ساحلی پسران این بازیها ۱۲ تیم حضور دارند که تیم ایران با تیمهای چین، قزاقستان، عربستان سعودی، مالزی و مغولستان در گروه نخست همگروه است.
جوانان والیبال ساحلی ایران که در روز نخست موفق به شکست مالزی و عربستان سعودی شدند، از ساعت ۱۷:۳۰ امروز (سهشنبه ۲۹ مهر) در سومین مسابقه خود به مصاف چین رفتند و دو بر یک نتیجه را به این تیم واگذار کردند.
نمایندگان جوان والیبال ساحلی ایران در ست نخست ۲۱ بر ۱۵ به پیروزی رسیدند، اما در ستهای دوم و سوم با امتیازهای ۲۱ بر ۱۹ و ۱۵ بر ۱۳ مغلوب حریف شدند تا نخستین شکست خود را تجربه کنند.
تیم والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه پنجشنبه یکم آبان در چهارمین مسابقه خود به مصاف قزاقستان میرود.
در پایان مرحله مقدماتی از هر گروه چهار تیم برتر به مرحله حذفی صعود میکنند که تیمهای اول تا چهارم گروه نخست به صورت ضربدری با چهار تیم گروه دوم در مرحله یک چهارم نهایی مسابقه خواهند داد.
صابر هوشمند به عنوان سرمربی تیم والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران (ماهان جهانیفر-ابوالفضل مرزبان) را همراهی میکند.