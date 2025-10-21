رئیس پلیس راهور استان: بر اساس مصوبه شورای ترافیک، توقف در بلوار دانشجو ممنوع بوده و پلیس به اعمال قانون خودرو‌ها می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژه‌های خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواست‌ها شده‌اند.

شهروندان از روند کند ساخت مسکن طرح ۱۹۲ واحدی داناسا، ترافیک در بلوار دانشجو و انباشت زباله در روستای سریزد گلایه داشته و تصاویری از باغات انار خضرآباد ارسال کردند.

مدیرعامل سازمان همیاری‌های شهرداری یزد: چهار بلوک از یازده بلوک طرح در مرحله تکمیل گچ‌کاری و نصب منصوبات آسانسور است که ان شاء الله تا پایان آذرماه تحویل متقاضیان خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان: بر اساس مصوبه شورای ترافیک، توقف در این بلوار ممنوع بوده و پلیس به اعمال قانون خودرو‌ها می‌پردازد، اما متاسفانه برخی موارد هنوز اجرایی نشده که یکی از آنها اینست که دانشگاه‌ها باید ورودی خود از سمت بلوار را ببندند.

شهردار مهریز: محل اناشت زباله، خارج از محدوده خدمات شهری است، اما شهرداری هفته‌ای دو بار به جمع آوری زباله ها می‌پردازد.