پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهور استان: بر اساس مصوبه شورای ترافیک، توقف در بلوار دانشجو ممنوع بوده و پلیس به اعمال قانون خودروها میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژههای خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواستها شدهاند.
شهروندان از روند کند ساخت مسکن طرح ۱۹۲ واحدی داناسا، ترافیک در بلوار دانشجو و انباشت زباله در روستای سریزد گلایه داشته و تصاویری از باغات انار خضرآباد ارسال کردند.
مدیرعامل سازمان همیاریهای شهرداری یزد: چهار بلوک از یازده بلوک طرح در مرحله تکمیل گچکاری و نصب منصوبات آسانسور است که ان شاء الله تا پایان آذرماه تحویل متقاضیان خواهد شد.
رئیس پلیس راهور استان: بر اساس مصوبه شورای ترافیک، توقف در این بلوار ممنوع بوده و پلیس به اعمال قانون خودروها میپردازد، اما متاسفانه برخی موارد هنوز اجرایی نشده که یکی از آنها اینست که دانشگاهها باید ورودی خود از سمت بلوار را ببندند.
شهردار مهریز: محل اناشت زباله، خارج از محدوده خدمات شهری است، اما شهرداری هفتهای دو بار به جمع آوری زباله ها میپردازد.