با حضور رئیس دادگستری خراسان رضوی در زندان سبزوار، ۱۷ زندانی جرایم مالی و غیرمالی با کمک خیران از زندان سبزوار آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از حوزه قضایی شهرستان سبزوار بازدید و با حضور در بخش‌ های مختلف، بر لزوم تکریم ارباب رجوع تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی، با حضور در شعب بازپرسی و محاکم به بررسی وضعیت پرونده ها به ویژه در بخش اجرای احکام پرداخت و توصیه های لازم را ارایه کرد و خواستار تسریع در انجام امور مراجعان محترم شد.

در این بازید، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با حضور در نشست قضات و مدیران، آخرین وضعیت عملکردی حوزه قضایی شهرستان سبزوار را بررسی و بر لزوم استمرار اقدامات در زمینه کنترل ورودی ها، کاهش موجودی و الکترونیکی کردن پرونده ها تاکید کرد.

همچنین با حضور رئیس دادگستری خراسان رضوی، ۱۷ زندانی از زندان سبزوار آزاد شدند.

امیر پاسبان رئیس زندان سبزوار در این خصوص گفت: با کمک ۱۱۰ میلیون تومانی خیران ۳ زندانی جرایم مالی از زندان رهایی یافتند و ۱۴ زندانی دیگر نیز با ارفاقات قانونی و قضایی از زندان سبزوار آزاد شدند.