مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری از توزیع سوخت زمستانی در نقاط سخت گذر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ساسان تیموری گفت: قبل از شروع فصل سرما سوخترسانی زمستانی در چهارمحال و بختیاری آغاز و توزیع نفت سفید ذخیره خانوارهای ساکن در نقاط سخت گذر بدون گازکشی طبیعی، توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه در حال انجام است.
وی افزود: در مناطق سخت گذر کوهستانی چهارمحال و بختیاری که از نعمت گاز طبیعی برخوردار نیستند، عمده مصرف سوخت مردم این نقاط در فصول سرد سال نفت سفید است که برای گرمایش و دیگر مصارف خانگی استفاده میشود؛ و از این رو تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز مردم ساکن این روستاها در فصل تابستان قبل از شروع سرما و بارشهای آسمانی و پیش از مسدود شدن راههای مواصلاتی کوهستانی، به عنوان یک اولویت عملیاتی مهم مورد توجه شرکت قرار میگیرد.
تیموری گفت: امسال نیز با تدابیر در نظر گرفته شده قبل از شروع سرما با اقداماتی به موقع، سوخت مورد نیاز برای خانوارهای واجد شرایط ساکن در نقاط بدون گاز طبیعی تأمین شده است و از مردادماه امسال همچون سالهای گذشته، سوخت ذخیره زمستانی از سوی نفت کشهای ناوگان حمل و نقل فرآوردههای نفتی طرف قرارداد منطقه در حال ارسال است و با ذخیره سازی در مخازن فروشندگیهای نفت سفید، سهمیه نفت سفید خانوارها توسط فروشندگیها عرضه میشود.