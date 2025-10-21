به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی باحضور نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی از ۳۰ نفر ورزشکار مدال آور رشته‌های ورزشی این شهرستان در سال جدید تجلیل بعمل آمد.

حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با تقدیر از زحمات هیات ورزشی گفت: توسعه ورزش همگانی باعث رشد و سلامت جامعه می‌شود.

اوسپس با اشاره به اینکه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، علمی و اجرایی، مسیر توسعه ورزش را برای همه اقشار جامعه فراهم خواهد شد افزود : ترویج ورزش همگانی نه‌تنها ضامن سلامت جسم و روان مردم است، بلکه به افزایش همبستگی اجتماعی، انسجام ملی و ارتقای بهره‌وری عمومی نیز کمک می‌کند.