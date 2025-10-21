به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در این آیین، با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در تحقق حکمرانی مطلوب، اظهار داشت: تنظیم مقررات و نظارت صحیح بر فعالیت‌های رسانه‌ای، از ارکان اساسی در صیانت از حقوق عمومی و ارتقای سلامت اطلاع‌رسانی است که نهاد‌های مردمی همچون هیات منصفه وظیفه نظارت بر این روند را دارند.

وی برخورداری از شفافیت و اطلاع‌رسانی درست از سوی دستگاه‌های اجرایی و حکومتی را یکی از پایه‌های اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: شفافیت باید در کنار رعایت حریم خصوصی افراد و حفظ کرامت انسانی دنبال شود تا تعادل میان اطلاع‌رسانی و حقوق فردی برقرار باشد.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به نقش اجتماعی و فرهنگی رسانه‌ها در جامعه، گفت: در فرایند حکمرانی، توجه به ملاحظات جامعه‌شناختی رسانه ضرورتی انکارناپذیر است و نهاد‌های مسئول باید در این زمینه قوانین و دستورالعمل‌های موجود را بصورت دقیق، منسجم، میدانی عملی و اجرایی کنند.

دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مهم هیأت منصفه، بیان کرد: هر نهادی که در چارچوب حاکمیت و برای انجام مأموریتی مشخص تشکیل می‌شود، رسالت خود را در مسیر تحقق اهداف جامعه دنبال می‌کند و تلاش دارد مأموریتش را به بهترین وجه به سرانجام برساند و بی‌تردید، این رسالت در نهایت به پویایی، توسعه و پیشرفت جامعه در حوزه‌های مختلف منجر خواهد شد.

وی افزود: هیأت منصفه مطبوعات و رسانه‌ها نیز نهادی است با ماهیتی متمایز؛ چرا که اعضای آن به عنوان نمایندگان افکار عمومی، نقش مؤثری در برقراری تعادل میان آزادی رسانه و مسئولیت اجتماعی دارند و اعضای این هیأت با نگاهی مردم‌محور و عدالت‌طلبانه در فرایند رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی مشارکت می‌کنند و حضورشان، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی در تحقق عدالت و صیانت از حقوق عمومی است.

در پایان این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات اعضای پیشین هیأت منصفه در دوره دو سال گذشته، اعضای جدید نیز پس از ادای سوگند، رسماً فعالیت خود را در راستای انجام مسئولیت خطیر نمایندگی افکار عمومی و ایفای نقش در تحقق عدالت رسانه‌ای آغاز کردند.