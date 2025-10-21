پخش زنده
معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی از پیگیری صدور شماره نظام برای دندانسازان کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در جریان سیودومین کنگره بینالمللی جامعه و انجمن علمی دندانسازی ایران که با شعار «همدلی ما، شکوفایی فردا» در مرکز همایشهای مجتمع رزمال برگزار شد، سیدمحمد میرخانی، معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی، از برنامه این سازمان برای رسمیشدن فعالیت دندانسازان خبر داد.
وی افزود: «مایلیم اعضای جامعه دندانسازان کشور دارای شماره نظام پزشکی باشند تا بتوانند در چارچوب مشخص و قانونی فعالیت کنند. این امر به وحدت صنفی و امضای کاری دندانسازان کمک کرده و امکان نظارت و حمایت مؤثرتر را فراهم میکند.»
میرخانی گفت: «در حال حاضر از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیر تسریع در فرآیند صدور شماره نظام برای دندانسازان هستیم تا ضمن ارتقای جایگاه حرفهای این گروه، بتوانیم با پدیده شیادیهای طبی در شهرها مقابله کنیم و از ظرفیتهای حمایتی سازمان نظام پزشکی در این مسیر بهره ببریم.»
سیودومین کنگره بینالمللی جامعه دندانسازی ایران با حضور جمعی از مسئولان، اساتید، متخصصان و فعالان این حوزه از ۲۹ مهرماه به مدت چهار روز در حال برگزاری است.