مدیرکل صدا و سیمای استان زنجان:استحکام بخشی به زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی از عوامل مهم بازدارندگی در تهدیدات احتمالی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛هم اندیشی قرارگاهیِ پایداری اجتماعی با حضور مدیرکل صداوسیمای استان، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری، نمایندگان دستگاههای اجرایی و اعضای کارگروه استانی در سالن جلسات صداوسیما برگزار شد.
مدیرکل صداوسیمای استان با بیان اینکه پدافند غیرعامل یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران و تداوم خدمترسانی در کشور است، گفت: صداوسیما بهعنوان رسانهای پرمخاطب و اثرگذار، تلاش میکند آگاهیبخشی و فرهنگسازی عمومی با موضوع پدافند غیرعامل را در تولید و پخش برنامهها لحاظ نماید.
دکتر آل امین ارتقای سواد رسانهای مخاطبان و آموزش رفتارهای پیشگیرانه، از جمله مأموریتهای مهم رسانه ملی در استان دانست.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از زیرساختهای حیاتی و اطلاعاتی استان، افزود: در دنیای امروز، تهدیدها صرفاً فیزیکی نیستند. تهدیدهای سایبری و اطلاعاتی بهمراتب پیچیدهتر شدهاند و هر سازمان باید ضمن شناسایی آسیبپذیریهای خود، با برنامهریزی دقیق و آموزش مستمر نیروها، در تحقق اصول پدافند غیرعامل ایفای نقش کنند.
مدیرکل صدا وسیمای استان زنجان همچنین از آمادگی کامل رسانه استانی برای همکاری با دستگاهها در زمینهی تولید برنامههای آموزشی، مستندهای تبیینی و پوشش رسانهای پدافند غیرعامل خبر داد و گفت: تعامل و همافزایی بین نهادها و دستگاههای استانی، به ایجاد و حفظ امنیت پایدار کمک میکند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری زنجان نیز در این جلسه با قدردانی از میزبانی صداوسیما و اقدامات بسیار موثر در زمینه فرهنگ سازی آشنایی با پدافند غیرعامل گفت: یکی از اهداف اصلی پدافند غیرعامل، ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف در زمینهی پیشگیری و کاهش آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی کشور است.
وی افزود:رسانه ملی نقشی محوری در تبیین این مفهوم برای افکار عمومی دارد و همکاری متقابل نهادها و سازمانها با صداوسیما میتواند در ارتقای سطح آگاهی و آمادگی مردم مؤثر باشد.
در پایان این هم اندیشی، اعضای کارگروه ضمن ارائهی گزارش عملکرد، بر اجرای دورههای آموزشی مشترک، مانورهای تخصصی، و تدوین نقشهی عملیاتی برای ارتقای تابآوری سایبری و فیزیکی استان تأکید کردند.