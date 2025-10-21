نصب ۴۸ دوربین هوشمند در محورهای قزوین
۴۸ دستگاه سامانه هوشمند کنترل سرعت به منظور پوشش حداکثری نقاط پرخطر و کاهش خطای انسانی در طول جادههای اصلی و فرعی استان قزوین نصب و عملیاتی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در میان انبوه ترافیک سنگین استان قزوین که روزانه میزبان عبور بیش از یک میلیون وسیله نقلیه از ۱۱ استان همجوار است، پلیس راهور این منطقه، رویکردی نوین را آغاز کرده است. این رویکرد، نه با حضور فیزیکی مأمور در هر پیچ و خم، بلکه با استقرار **۴۸ سامانه هوشمند کنترل سرعت ثابت** در نقاط کور و پرخطر جادهها تبلور یافته است.
این سامانهها، بازوان دیجیتال پلیس هستند. آنها بیوقفه، در تاریکی شب و روشنایی روز، با دقتی باورنکردنی، سرعت هر خودرویی که از خط قرمز مجاز عبور کند را محاسبه میکنند. داستان از آنجا آغاز میشود که یک دوربین رصد، مسیر را زیر نظر دارد و وقتی خودرویی با سرعتی فراتر از حد تعریف شده (و طبق گزارشها، در آستانه **۱۳۰ کیلومتر بر ساعت**) وارد محدوده میشود، دوربین ثبت سرعت فعال شده و فرآیند تصویربرداری خودکار آغاز میگردد.
اهمیت این سیستمها در جادههایی دوچندان میشود که حدود ۴۰ درصد از تصادفات مرگبار در تاریکی شب رخ میدهد؛ ساعاتی که نظارت سنتی پلیس به سختی قابل اجرا بود. اکنون، این سامانههای هوشمند، نظارت ۲۴ ساعته را ممکن ساختهاند.
نتیجه این نبرد فناورانه، در شش ماهه نخست امسال به روشنی نمایان شد: با ثبت ۱۵۶۰ فقره تخلف توسط این ۴۸ دستگاه، آمار حوادث رنگ باخت.تعداد متوفیان جادهای ۵ درصد کاهش یافت.
و مهمتر از همه، تعداد مجروحین حوادث جادهای با کاهشی خیرهکننده به میزان ۴۲ درصد مواجه شد.
متخلفان، فارغ از نوع خودرو (شخصی یا عمومی)، منتظر جریمه نقدی سنگین ۵۰۰ هزار تومانی و ثبت ۱۰ تا ۱۵ نمره منفی در سوابق خود خواهند بود، چرا که این سامانهها با بیتوجهی به فرمان توقف، در ایستگاههای راه آینده، متخلفان حادثهساز را متوقف خواهند ساخت. استان قزوین اکنون با تکیه بر فناوری، گامی بلند در مسیر ایمنی برداشته است.