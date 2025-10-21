نویدکیا: در ضربات آخر بیدقت بودیم
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: بیدقتی در ضربات نهایی باعث سختتر شدن روند بازی شد، اما از نوع فوتبال شاگردانم راضی بودم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان در نشست خبری پس از دیدار سپاهان مقابل آخال در هفته سوم سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا که با نتیجه یک بر صفر به سود طلاییپوشان به پایان رسید، اظهار داشت: بازی سختی بود. موقعیتهای زیادی در طول مسابقه داشتیم؛ چه در نیمه نخست و چه در نیمه دوم. هر چه به دقایق پایانی نزدیکتر میشدیم، فشار روی بازیکنان بیشتر میشد. بازیکنان میخواستند بازی را ببرند، اما در زدن ضربات آخر کمی بیدقت بودیم.
وی ادامه داد: از همه مسیرهای ممکن برای رسیدن به گل استفاده کردیم؛ از کنارهها رفتیم، ارسال داشتیم، هر روشی که به ذهنمان میرسید امتحان کردیم. بازیکنان تمام تلاششان را انجام دادند، اما در نهایت در زدن ضربات نهایی دقت لازم را نداشتیم. با این حال از نظر نوع فوتبال، تیم عملکرد خوبی داشت.
سرمربی سپاهان گفت: باید به تیم آخال خسته نباشید بگوییم. آنها در کارهای دفاعی فوقالعاده عمل کردند. سعی کردیم تا جای ممکن حملاتشان را خنثی کنیم و اجازه موقعیتسازی زیاد به آنها ندهیم. با این حال فکر میکنم به این برد نیاز داشتیم تا از نظر روحی و روانی شرایط تیم بهتر شود. در هفتههای گذشته چه در آسیا و چه در لیگ گل نمیخوردیم، اما در گلزنی مشکل داشتیم؛ این برد میتواند وضعیتمان را بهبود دهد و روند بهتری برای بازی بعدی رقم بزند.
نویدکیا درباره احتمال دستکم گرفتن تیم حریف، افزود: شاید همینطور بود. من حتی در جلسه قبل از بازی به بازیکنان گفتم که ممکن است فکر کنید، چون این تیم در خانهاش چهار گل دریافت کرده، بازی سادهای داریم، اما برعکس، بازی بسیار سختی پیشرو خواهیم داشت. قبول دارم شاید بازیکنان در ابتدا تصور کردند دیدار راحتی است، ولی وقتی موقعیتها به گل تبدیل نشد، بازی سختتر شد. با این حال از نظر سبک فوتبالی عملکرد خوبی داشتیم و اگر در همان نیمه نخست تمرکز و احساس بهتری داشتیم، میتوانستیم کار را زودتر تمام کنیم.
وی درباره تغییرات در ترکیب سپاهان، گفت: من سعی کردم چند تغییر در ترکیب انجام دهم، چون بعضی از بازیکنان در بازیهای اخیر بیش از حد بازی کرده بودند و نیاز به استراحت داشتند. فکر کردم انرژی تازهای به تیم تزریق شود. به همین دلیل از برخی بازیکنان جدید استفاده کردیم. امید نورافکن هم سعی کرد وظیفهاش را بهخوبی انجام دهد. این تغییرات فقط بهمنظور ایجاد تنوع و انرژی بیشتر بود.
سرمربی سپاهان درباره بازگشت حسین حسینی به دروازه سپاهان که آیا این تصمیم برای بازگرداندن اعتمادبهنفس این دروازهبان پس از حواشی اخیر بوده است؟ پاسخ داد: واقعیت این است که من از ابتدای فصل سه دروازهبان خوب در اختیار داشتم. حسین حسینی در اوایل فصل مصدوم بود، اما با وجود آسیبدیدگی در بازی دوم برابر پرسپولیس به میدان رفت. متأسفانه آسیبش تشدید شد و مدتی از میادین دور ماند. در این مدت حسینی روند درمانیاش طول کشید و اخباری جای او را گرفت و بازیهای متوالی انجام داد.
نویدکیا گفت: من بهعنوان سرمربی وظیفه دارم از تمام بازیکنانم دفاع کنم و اجازه ندهم احساس کنند عضوی از تیم نیستند. حتی امروز هم در مورد داوری برخی بحثها مطرح شد، اما من معتقدم باید پشت بازیکنانم بایستم. همه آنها برای ما ارزشمندند و در طول فصل به تکتکشان نیاز داریم.
او درباره نبود سیستم کمکداور ویدئویی (VAR) ادامه داد: اگر VAR وجود داشت، شاید شرایط بازی کاملاً متفاوت میشد. فکر میکنم در همان نیمه اول روی یکی از ارسالها، خطایی روی دانشگر در محوطه رخ داد که میتوانست پنالتی باشد. در نیمه دوم هم یکی دو صحنه مشکوک وجود داشت که میتوانست به نفع ما تمام شود. البته قوانین مشخص است و نباید درباره آن بحث کرد. من هم هنوز صحنهها را ندیدهام، اما از کنار زمین حس میکردیم در یکی دو موقعیت شانس گرفتن پنالتی را داشتیم.
سرمربی سپاهان درباره تأثیر فشردگی مسابقات و بیدقتی در بازی، گفت: من هیچوقت در این خصوص مشکلی نداشتم. فقط همیشه از فدراسیون خواستهام زمانبندی مسابقات زودتر اعلام شود تا بتوانیم برنامهریزی درستی داشته باشیم. فاصله چهار تا پنج روز بین مسابقات برای ما مشکلی ایجاد نمیکند. اما در مورد بیدقتیها، طبیعی است که بازیکنان تحت فشار بودند. چند هفتهای بود که گل نمیزدیم و این مسئله باعث درگیری ذهنی آنها شده بود. با این حال خوشحالم که با هر شرایطی توانستیم برنده از زمین خارج شویم.
رضایی: در مسیر رشد هستیم و به همدلی خوبی رسیدیم
کاوه رضایی، بازیکن سپاهان نیز درباره بازی اظهار کرد: بازی فوقالعاده خوبی بود. خیلی خوب شروع کردیم و موقعیتهای زیادی داشتیم، اما بدشانس بودیم. بهنظر من تیم در مسیر رشد قرار گرفته و روند خوبی طی کردهایم. در چند هفته گذشته پیشرفت قابلتوجهی داشتیم و حالا به همدلی خوبی بین بازیکنان رسیدهایم. از همه همتیمیها و کادر فنی تشکر میکنم.