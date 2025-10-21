به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ آسیایی، رئیس پلیس راهور استان در خبر 20 شبکه قزوین جزئیات این طرح را تشریح کرد: بر اساس اعلام فراجا، اکنون افراد ذکور بالای ۱۶ سال مجاز به دریافت گواهینامه برای هدایت موتورسیکلت‌هایی با حداکثر حجم موتور ۱۲۵ سی‌سی هستند و می‌توانند برای ثبت‌نام به آموزشگاه‌های رانندگی سطح استان مراجعه کنند.

سرهنگ آسیایی در پاسخ به پرسش پیرامون مزایا و چالش‌های این اقدام، بر جنبه مثبت آن تأکید کرد.

وی توضیح داد: پیش از این، تعداد قابل توجهی از افراد زیر ۱۸ سال بدون هیچ‌گونه آموزش و آگاهی از قوانین، اقدام به رانندگی با موتورسیکلت می‌کردند. اما با اجرای این طرح، این نوجوانان پیش از آنکه سوار بر وسیله شوند، موظف به گذراندن دوره‌های کامل آیین‌نامه و کلاس‌های عملی رانندگی خواهند بود. این امر نه تنها آن‌ها را قانونمند می‌سازد، بلکه در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ای، به دلیل آشنایی با قوانین، در مراحل پیگیری‌های بیمه‌ای و حقوقی دچار مشکلات کمتری خواهند شد.

در خصوص تناسب آموزش‌ها با این گروه سنی جدید، سرهنگ آسیایی خاطرنشان کرد: آموزش آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی کاملاً یکسان و بدون هیچ تفاوتی با متقاضیان بالای ۱۸ سال برگزار می‌شود، اما آموزش‌های عملی مستقیماً برای وسیله نقلیه مورد نظر، یعنی موتورسیکلت‌های سبک، متناسب‌سازی شده است. این تغییر رویکرد، تلاشی برای مدیریت ایمنی در جاده‌ها از طریق آموزش و قانون‌گذاری پیشگیرانه است.