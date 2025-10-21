ایجاد هم‌ افزایی بین مدرسه و خانواده بدون دخالت در امور یکدیگر، از اهداف انجمن اولیا و مربیان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش نیشابور گفت: موفقیت دانش‌ آموزان، حاصل هم‌ افزایی سه‌ ضلعی مدرسه، خانواده و دانش‌ آموز است.

ابراهیم حیدری که به مناسبت هفتۀ پیوند انجمن اولیا و مربیان در مدرسۀ وکیلی ۱۰ نیشابور سخن می گفت، افزود: هدف از تشکیل انجمن اولیا و مربیان، ایجاد هم‌ افزایی بین مدرسه و خانواده و نه دخالت آنها در امور یکدیگر است و هر اتفاق خوبی در آموزش، محصول تعامل این سه محور است.

وی اظهار داشت: اگر در جایی شاهد دانش‌ آموزان موفق و نخبه هستیم، می‌ توانیم به خانواده‌ ها، مدرسه و به خود دانش‌ آموزان افتخار کنیم اما اگر در جایی ایرادی ببینیم، نباید انگشت اتهام را فقط به سمت دانش‌ آموز بگیریم بلکه در آنجا نقش خانواده و نقش مدرسه به یک اندازه می‌ تواند مقصر باشد.

حیدری خاطرنشان کرد: «آموزش و تربیت یک امر مشترک و نیازمند مشارکت است. اگر مشارکت اولیا نباشد، آموزش و پرورش قطعاً نمی‌ تواند چه در حوزۀ مالی، چه فکری و چه در حوزۀ آموزش کاری از پیش ببرد.