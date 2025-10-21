امروز: -
فیلم » عمومی

ایران اینترنشنال یا اسرائیل اینترنشنال!

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹- ۲۱:۲۷
چرا به شبکه ایران اینترنشنال عنوان شبکه تروریستی داده می‌شود؟

۴ مرحله پنهان عملیات شناختی در رسانه‌های بیگانه

ایران ستیزی به رسم شبکه ایران اینترنشنال

سقوط آزاد ایران اینترنشنال

برچسب ها: ایران اینترنشنال ، شبکه‌های فارسی زبان ، شبکه‌های معاند
