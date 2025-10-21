به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر لاچین والیف از آذربایجان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۱ مرادجان علیمجانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. فرخی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر برابر لئون ریوالتا از ایتالیا پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر پایتون جاکوبسون از آمریکا را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر ایوان چمیر از اوکراین را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.