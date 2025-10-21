مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی کیش، گفت: با هدف جلوگیری از رسوب طولانی کالا‌ها مدت متروکه شدن کالا‌های اساسی، دارویی و مایحتاج ضروری کیش، شش ماه تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهدی ذوقی با حضور علی سالمی زاده دادستان عمومی و انقلاب کیش، مهدی ذوقی مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی جزیره و رضا رئیسی‌کیا سرپرست اداره کل گمرک ایران در کیش از انبار‌های گمرک منطقه آزاد کیش بازدید کردند.

او افزود: سایر کالا‌های خارج از گروه کالاهای اساسی مهلت ماندگاری به یک سال افزایش یافته و این تدابیر برای تسهیل تجارت و تأمین نیاز‌های منطقه اتخاذ شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کیش نیز با صدور دستورات لازم برای تسریع فرآیندها، تأکید کرد: کالا‌های غیرقابل استفاده باید با قید فوریت فهرست برداری شوند تا مراحل قانونی برای تعیین تکلیف و امحای آنها انجام شود.

برای کالا‌های مجهول‌المالک، از طریق ستاد فرمان امام (ره) اقدام خواهد شد تا حقوق عمومی حفظ شود.

علی سالمی‌زاده ابراز امیدواری کرد: با اجرای دستورات قضایی، وضعیت انبار‌های گمرکی کیش بهبود و از هدررفت منابع جلوگیری شود.