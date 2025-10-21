پخش زنده
نائب قهرمانی تنیسرویمیز المپیاد شهید باکری به شهرداری شهرکرد رسید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در رقابتهای المپیاد ورزشی شهید باکری، شهرداری شهرکرد موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی در رشته تنیسرویمیز (پینگ پنگ) شد.
در این دوره از مسابقات، هفت تیم از شهرداریهای شهرکرد، سامان، بروجن، لردگان، فرادنبه، کوهرنگ و شهرداری دستنا حضور داشتند.
در این مسابقات که در قالب تیمهای ۶ نفره در هیأت تنیسرویمیز شهرکرد برگزار شد، و در پایان شهرداری بروجن موفق به کسب مقام قهرمانی، شهرداری شهرکرد نائب قهرمان و شهرداری سامان مقام سوم را کسب کردند.