برنامه ایران در رقابتهای بسکتبال ۳ به ۳ بازیهای آسیایی جوانان
برنامه بازیهای ایران در رقابتهای بسکتبال ۳ به ۳ بازیهای آسیایی جوانان بحرین اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین با حضور تیمهای بسکتبال سه به سه دختران و پسران ایران یک تا ۵ آبان برگزار خواهد شد.
علیرضا رشیدی، بردیا خسروی، امیر رضا آذری و محمد صفا بهنیا زیر نظر محمد سیستانی و الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریحی زیر نظر سحر نجفی در این رقابتها حضور دارند.
در بخش دختران، تیمهای ایران، قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین در گروه A و تیمهای مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا در گروه B حضور دارند.
در بخش پسران تیمهای امارات، اردن، مغولستان، ترکمنستان و چین تایپه در گروه A، بحرین، هند، چین، قرقیزستان و اندونزی در گروه B، قطر، کامبج، ازبکستان، مالدیو، فلسطین و تایلند در گروه C و ایران، قزاقستان، بنگلادش، سریلانکا، یمن و عربستان در گروه D به رقابت میپردازند.
برنامه بازیهای ایران در رقابتهای بسکتبال ۳ به ۳ بازیهای آسیایی جوانان بحرین به شرح زیر است:
دختران - گروه A
پنجشنبه ۱ آبان:
ایران - ازبکستان ساعت ۱۱:۱۰
ایران - اردن ساعت ۱۳:۰۵
ایران - امارات ساعت ۱۶:۳۰
ایران - چین ساعت ۱۹:۱۵
شنبه ۳ آبان:
ایران - قزاقستان ساعت ۱۱:۵۰
ایران - چین تایپه ساعت ۱۴:۱۰
پسران - گروه D
جمعه ۲ آبان:
ایران - سریلانکا ساعت ۱۵:۲۵
ایران - یمن ساعت ۱۷:۴۵
ایران - عربستان ساعت ۲۰:۴۵
یکشنبه ۴ آبان:
ایران - قزاقستان ساعت ۱۶:۵۵
ایران - بنگلادش ساعت ۱۹:۰۵