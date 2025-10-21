به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین با حضور تیم‌های بسکتبال سه به سه دختران و پسران ایران یک تا ۵ آبان برگزار خواهد شد.

علیرضا رشیدی، بردیا خسروی، امیر رضا آذری و محمد صفا بهنیا زیر نظر محمد سیستانی و الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریحی زیر نظر سحر نجفی در این رقابت‌ها حضور دارند.

در بخش دختران، تیم‌های ایران، قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین در گروه A و تیم‌های مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا در گروه B حضور دارند.

در بخش پسران تیم‌های امارات، اردن، مغولستان، ترکمنستان و چین تایپه در گروه A، بحرین، هند، چین، قرقیزستان و اندونزی در گروه B، قطر، کامبج، ازبکستان، مالدیو، فلسطین و تایلند در گروه C و ایران، قزاقستان، بنگلادش، سریلانکا، یمن و عربستان در گروه D به رقابت می‌پردازند.

برنامه بازی‌های ایران در رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به شرح زیر است:

دختران - گروه A

پنجشنبه ۱ آبان:

ایران - ازبکستان ساعت ۱۱:۱۰

ایران - اردن ساعت ۱۳:۰۵

ایران - امارات ساعت ۱۶:۳۰

ایران - چین ساعت ۱۹:۱۵

شنبه ۳ آبان:

ایران - قزاقستان ساعت ۱۱:۵۰

ایران - چین تایپه ساعت ۱۴:۱۰

پسران - گروه D

جمعه ۲ آبان:

ایران - سریلانکا ساعت ۱۵:۲۵

ایران - یمن ساعت ۱۷:۴۵

ایران - عربستان ساعت ۲۰:۴۵

یکشنبه ۴ آبان:

ایران - قزاقستان ساعت ۱۶:۵۵

ایران - بنگلادش ساعت ۱۹:۰۵