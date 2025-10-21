دیدار تیم‌های پاس و پایش پارت از هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال لغو و به زمان دیگری موکول شد.

در چارچوب این هفته از مسابقات و طبق برنامه از پیش تعیین شده، دو تیم پاس کردستان و پایش پارت شاهرود باید در سالن آزادی سنندج رو در روی هم قرار بگیرند، اما نامساعد بودن شرایط میزبانی در این سالن و آماده نشدن سالن جدید (سالن ۶ هزار نفری) برای برگزای بازی، منجر به تصمیم سازمان لیگ برای لغو بازی شده است.

بر این اساس، برگزاری دیدار پنجشنبه (اول آبان) تیم‌های پاس کردستان و پایش پارت شاهرود لغو و به زمان دیگری موکول شده است.

سایر دیدار‌های این هفته در زمان مقرر برگزار خواهد شد.