با تجهیز بیمارستان الزهرای کرمان به دستگاهی پیشرفته، امکان باز کردن عروق بوسیله امواج صوتی میسر شده است

به گزارش خبر گزاری صداوسیمامرکز کرمان ،دکتر مریم‌محمدی فوق تخصص بیماری‌های نارسایی قلب و پیوند با اشاره به بیماران دچار تنگی عروق قلب شدید و ضایعات کلسیمی افزود: اکنون در بیمارستان خیریه الزهرا با فناوری آی وی ال امکان باز کردن عروق فراهم است و دستگاهی از طریق امواج صوتی کاملاً مشخص و کنترل شده و ایمن در دیواره عروق هدایت و باعث از بین رفتن رسوبات کلسیمی دیواره عروق قلب می شود.

و ادامه داد: یک گروه مجرب اولین بار در این بیمارستان این خدمت را به مردم استان کرمان ارائه می‌ کنندو هزینه خرید این دستگاه به همت خیریه امام سجاد تامین شده است..