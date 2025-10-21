به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،کشاورز سرپرست دبیرخانه مجلس دانش آموزی کشور گفت: در حال حاضر این کمیسیون به میزبانی شهر کرمان در حال برگزاری است ودر این کمیسیون، دانش‌آموزانی از استان‌های کرمان، بوشهر، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان، و یزد حضور دارند.

وی توضیح داد : در فضای اولیه این نشست، دانش‌آموزان با مهارت‌های حل مسئله، کار گروهی و تفکر تحلیلی آموزش می‌بینند و. هدف این کارگروه‌ها، ایجاد فضایی آموزشی و مهارتی است که در مرحله اول بر روی این مهارت‌ها تمرکز دارد.

سرپرست دبیرخانه مجلس دانش آموزی کشور اضافه کرد :پس از پایان نشست و گفت‌و‌گو‌های انجام شده، ماموریت‌ها و مسائل واقعی آموزش و پرورش در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت. در پروژه‌ای که به مدت دو تا سه ماه به دانش‌آموزان داده می‌شود، آنها باید زمان صرف کرده و این مسائل را با کمک شورا‌های دانش آموزی و بدنه دانش‌آموزی بررسی کنند.

کشاورز همچنین بیان کرد: در جلسه بعدی کمیسیون، دانش‌آموزان بر روی راه‌حل‌های پیشنهادی خود گفت‌و‌گو خواهند کرد و این راه‌حل‌ها بررسی و پردازش و در نهایت، خروجی نهایی این فرآیند به نهاد‌های مجری در وزارت آموزش و پرورش تقدیم خواهد شد.