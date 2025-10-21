پخش زنده
کارگاه تولیدی مصنوعات فلزی وابسته به بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان با ظرفیت اشتغال ۳۰ زندانی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، کارگاه تولیدی مصنوعات فلزی بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان با هدف توسعه اشتغال مولد و پایدار برای مددجویان ایجاد شده، ودر مرحله نخست ۱۵ نفر از زندانیان مشغول به کار هستند که ظرفیت افزایش اشتغال تا ۳۰ نفر را فراهم میکند.
رئیسکل دادگستری استان کرمان در حاشیه این افتتاح با تأکید بر اهمیت اشتغال زندانیان گفت: اشتغال مددجویان گامی مؤثر در بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و فردی است و موجب میشود پس از آزادی، با مهارت و تجربه لازم وارد بازار کار شوند.
حجتالاسلام ابراهیم حمیدی افزود: بنیاد تعاون زندانیان در حوزههای کشاورزی، صنعتی و خدماتی فعالیتهای ارزشمندی دارد که هدف اصلی آن توانمندسازی زندانیان و فراهمسازی زمینه کارآفرینی برای آنان است.
مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان نیز د با اشاره به توسعه چشمگیر اشتغال در زندانها اظهار داشت: هماکنون بیش از ۱۰۰ کارگاه تولیدی کوچک و بزرگ در زندانهای استان فعال است و حدود دو هزار زندانی در این کارگاهها مشغول فعالیت هستند.
رضا ذوالفعلینژاد افزود: علاوه بر آن، بیش از هزار زندانی نیز در محل اقامت خود در زندان به اشتغال نشسته پرداخته و برای خانوادههایشان درآمدزایی میکنند.
مدیر نمایندگی بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان نیز، ایجاد و توسعه کارگاههای اشتغال را در راستای تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه دانست و گفت: طرحهای متعددی در زمینه اشتغال و کارآفرینی زندانیان در استان در دست اجراست و برخی طرحها از جمله تولید خوراک دام از مواد بازیافتی کشاورزی، کارخانه تولید فلافل و واحد تولید مربا در مراحل توسعه و بهرهبرداری قرار دارند.
امانالله برخوری همچنین از آمادهسازی ۲۰ هکتار از اراضی بنیاد برای کاشت درخت اکالیپتوس خبر داد و افزود: این طرح با هدف استفاده بهتر از ظرفیتهای کشاورزی و ایجاد درآمد پایدار برای زندانیان اجرا میشود.