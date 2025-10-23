پخش زنده
امروز: -
برداشت زرشک، باپیشبینی تولید بیش از ۲۲ تن محصول خشک از ۲۱ هکتار از مزارع زرند آغاز شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، فرماندار زرند با اشاره به آغاز فصل برداشت این محصول کمآببر گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و کاهش منابع آبی در سالهای اخیر به علت خشکسالیهای پیاپی، توسعه کشتهای کمآببر و اقتصادی مانند زرشک، زعفران و گل محمدی برنامه ریزی شده است.
همت ایزدی بیان کرد: این تغییر الگو، هم به صرفهجویی در مصرف آب کمک میکند و هم درآمد پایدارتری برای کشاورزان به همراه دارد.
بگفته وی زرند در تولید زرشک رتبه نخست را در استان کرمان دارد و: کیفیت بالای محصول و استقبال بازار، انگیزهای برای توسعه سطح زیرکشت و ایجاد صنایع فرآوری در آینده نزدیک است.
فرماندارزرند، حمایت از کشاورزان، توسعه فناوریهای نوین آبیاری و تقویت زنجیره ارزش زرشک را از اولویتهای مهم شهرستان برشمرد.