به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، فرماندار زرند با اشاره به آغاز فصل برداشت این محصول کم‌آب‌بر گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و کاهش منابع آبی در سال‌های اخیر به علت خشکسالی‌های پیاپی، توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر و اقتصادی مانند زرشک، زعفران و گل محمدی برنامه ریزی شده است.

همت ایزدی بیان کرد: این تغییر الگو، هم به صرفه‌جویی در مصرف آب کمک می‌کند و هم درآمد پایدارتری برای کشاورزان به همراه دارد.

بگفته وی زرند در تولید زرشک رتبه نخست را در استان کرمان دارد و: کیفیت بالای محصول و استقبال بازار، انگیزه‌ای برای توسعه سطح زیرکشت و ایجاد صنایع فرآوری در آینده نزدیک است.

فرماندارزرند، حمایت از کشاورزان، توسعه فناوری‌های نوین آبیاری و تقویت زنجیره ارزش زرشک را از اولویت‌های مهم شهرستان برشمرد.