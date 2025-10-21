به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان در این مراسم؛ با حضور حجت الاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی نماینده محترم ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمان، حجت‌الاسلام حسنی سعدی معاون آموزش و راهبری فرهنگی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی، راهکار‌های ارتقای جایگاه نماز جمعه و مساجد، تقویت هم‌افزایی میان ائمه جمعه و تبیین نقش محوری آنان در تحقق گفتمان انقلاب اسلامی در شهرستان گلباف بررسی شد.