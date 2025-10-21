داوطلبان انتخابات شوراها برای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان گفت: داوطلبان انتخابات شوراها میتوانند از طریق دفاتر خدمات قضایی، دفاتر پلیس +۱۰ و همچنین سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی عدل ایران نسبت به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان گفت: نام نویسی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۲۱ دی آغاز میشود که با توجه به ضرورت ارائه گواهی عدم سوءپیشینه، داوطلبان باید از هم اکنون برای اخذ این گواهی اقدام نمایند.
رضا آریایی افزود: نباید در زمان ثبت نام، سه ماه بیشتر از اعتبار این گواهی گذشته باشد بنابراین تاریخ صدور آن از ۲۸ مهر به بعد قابل قبول است.
رضا آریایی تصریح کرد: داوطلبان باید برای این مهم به دفاتر خدمات قضایی، دفاتر پلیس ۱۰+ و سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی (عدل ایران) مراجعه نمایند تا گواهی را در زمان قانونی ثبت نام ارائه کنند.
وی همچنین با اشاره به اتمام مهلت قانونی استعفاهی داوطلبان مشمول ماده ۴۱ از سمتهای عنوان شده گفت: باتوجه به ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور را دارند به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی کشور محروم هستند بنابراین از سه ماه قبل نباید در آن پست شاغل باشند.
آریایی ادامه داد: مدیران مناطق، نواحی شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محروم هستند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و بههیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
وی تصریح کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز طی مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمیتوانند در دهیاری و شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود، دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه، شورای عالی استانها و مسؤولیتهای مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی وطرحی (پروژهای)، مشغول به کار شوند.
وی تاکید کرد: آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بودهاند به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مامور میشوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان تصریح کرد: باتوجه به اتمام مهلت قانونی استعفای مشمولان ماده ۴۱، سه نفر در استان استعفا دادهاند که مدیران کل، شهرداران یا فرمانداران در میان آنها نبودند و افرادی که استعفا ندادند عملا نمیتوانند در انتخابات سال آینده شرکت کنند.
نام نویسی داوطلبان غیرحضوری است
آریایی با بیان اینکه روند انتخاباتی استان منطبق با برنامهریزیهای وزارت کشور پیش میرود افزود: ثبت نام و روند برگزاری انتخابات شوراها در سال آینده تمام الکترونیک خواهد بود بنابراین مراجعه حضوری برای نام نویسی داوطلبان نخواهیم داشت.
وی همچنین در خصوص شعب اخذ رای نیز توضیح داد: آخرین برآورد شعب، مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال قبل است که اکنون باید بعد از تشکیل هیات اجرایی فرمانداریها در اواخر آذر ماه، شعب موجود بررسی و در خصوص کم یا زیاد شدن آنها بر اساس جمعیت شهرها و روستاها اقدام شود.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.