به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ششمین مرحله اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در راستای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تایلند ۲۰۲۵، از سی‌ام مهر تا هفتم آبان در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان برگزار می‌شود.

مرتضی عابدی، محمدحسن سیاری، مهدی عباسی (مرکزی)، ایمان بگ زاده (لرستان)، محسن طلوعی (اردبیل)، وحید سعادت پور (مازندران)، مهدی قربانی (زنجان)، امیررضا احمدی (ایلام)، محمد محمد نژاد (قم)، جلیل قرنجیک، عرفان بخشنده (گلستان)، ابوالفضل جلائی (تهران) ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.

کادر فنی:

سرمربی: بهروز سلطانی (مرکزی)

مربی: عادل طرفی (خوزستان)

مربی بدنساز: فرزاد یزدانی (لرستان)

آنالیزور: علیرضا بهجت (خوزستان)

مدیر فنی: علی آرزومندی (تهران)

سرپرست: احمد شکری (تهران)