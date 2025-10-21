رئیس مرکز تحقیقات تاریخ و هنر اسلامی با اشاره به جایگاه تبریز در هنر و معماری اسلامی اظهار داشت:هدف ما این است که جایگاه تبریز در حوزه هنر‌های اسلامی به طور مشخص تبیین شود و امیدواریم تعامل مطلوبی در این زمینه داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمود کیلیچ در دیدار با شهردار تبریز با اشاره به برگزاری پنجمین دوره کنگره ارسیکا (جشنواره بین‌المللی خلاقیت و نوآوری تبریز در هنر‌های اسلامی و صنایع دستی) در تبریز گفت: مرکز این نهاد در استانبول قرار دارد اما متعلق به کشور‌های جهان اسلام است.

وی افزود: این نهاد فرهنگی که چهل سال پیش در استانبول بنیان نهاده شد بین ملت‌های مختلف فعالیت می‌کند و ایران نیز در این نهاد عضویت دارد به طوری که ۶۰ نفر در این مرکز مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به معماری کم نظیر مسجد کبود تبریز افزود: در تبریز نیز کاشی کاری مسجد کبود نمونه‌ای از هنر معماری زیبای اسلامی است جالب است بدانید خالق تبریزی این اثر در شهر‌های سمرقند و بورسا نیز آثاری زیبای از خود به یادگار گذاشته است.

یعقوب هوشیار شهردار تبریز هم در این دیدار اظهار کرد: پیام حیات، زندگی و صلح از اصالت هنر تبریز برمی‌خیزد.

وی با اشاره به اینکه تبریز در طول تاریخ شهر مفاخر هنری بوده است گفت: بازار تبریز جلوه‌ای ویژه از پیوند بین هنر، اقتصاد و معماری است و نمونه‌ای مثال‌زدنی از مدنیت این کلانشهر به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه فرش تبریز در جهان مشهور است و این شهر محل ظهور خلاقیت‌های هنری است خاطرنشان کرد: ۴۰۰ شاعر و عارف در مقبره‌الشعرا مدفون‌اند .

شهردار تبریز گفت:این شهر پنج بار در طول تاریخ پایتخت ایران بوده و جاده ابریشم از دل تبریز می‌گذرد که اهمیت ویژه آن را در منطقه نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه تاریخی تبریز افزود: این شهر خاستگاه مشروطه است و اگر تبریز نبود فرایند مشروطه شاید یک قرن دیرتر انجام می‌شد. همچنین در پیروزی انقلاب اسلامی تبریز با حماسه ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶ نیز پیشقدم بوده است.

هوشیار با تشریح نقش کم نظیر دانشگاه‌های تبریز در عرصه علمی اظهار داشت: تبریز یک شهر دانشگاهی است و اساتید متعددی از این شهر در جمع ۲ درصد دانشمندان برجسته جهان حضور دارند برای مثال علامه جعفری در حوزه فلسفه و آیت‌الله قاضی در حوزه عرفان از عالمان جهان اسلام هستند.

وی افزود: تبریز با افراد و مفاخری چون شهریار در دنیا شناخته می‌شود و مرکزیت آن علاوه بر داخل کشور، در قفقاز و اروپا نیز مورد احترام است.

هوشیار با بیان اینکه شهروندان ترک زبان ایران با مردم ترکیه اشتراکات زبانی داشته و کشورمان ایران با مردم ترکیه قرابت فرهنگی دارد اظهار داشت: بر همین اساس تعامل گسترده هنر، ادبیات و علم بین ایران و ترکیه در قالب ارسیکا منشا خیر و برکات برای دوطرف و همسایگان خواهد بود.

جشنواره بین‌المللی خلاقیت و نوآوری در هنر‌های اسلامی و صنایع‌دستی از سال ۹۲ آغاز به کار کرده است و امسال نیز دور پنجم این جشنواره با استقبال متخصصان این حوزه برگزار و آثار هنری این جشنوار در دانشگاه هنر تبریز در قالب یک نمایشگاه ویژه عرضه شد.