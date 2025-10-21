به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در سومین هفته از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، بارسلونا در ورزشگاه المپیک بارسلون میزبان المپیاکوس بود.

بارسلونا با برتری مطلق در زمین، بازی را با نتیجه شش بر یک به پایان رساند و ۶ امتیاز خود را در جدول تثبیت کرد.

ستاره بی‌چون و چرای میدان فرمین لوپس بود که با هت‌تریک بار دیگر توانایی خود را اثبات کرد. یامال و راشفورد گل‌های مهم دیگری به ثمر رساندند. المپیاکوس تنها توانست با پنالتی الکعبی، رنگی به کار اضافه کند و مهدی طارمی با ورود از نیمکت نتوانست تغییری ایجاد کند.

در نهایت بازی با نتیجه ۶ بر یک به سود بارسلونا به پایان رسید.