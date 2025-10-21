لیگ قهرمانان اروپا؛ بارسا ۶-۱ المپیاکوس
تیم فوتبال بارسلونا با عملکردی خارقالعاده در خانه، المپیاکوس را شکست داد.
بارسلونا با برتری مطلق در زمین، بازی را با نتیجه شش بر یک به پایان رساند و ۶ امتیاز خود را در جدول تثبیت کرد.
ستاره بیچون و چرای میدان فرمین لوپس بود که با هتتریک بار دیگر توانایی خود را اثبات کرد. یامال و راشفورد گلهای مهم دیگری به ثمر رساندند. المپیاکوس تنها توانست با پنالتی الکعبی، رنگی به کار اضافه کند و مهدی طارمی با ورود از نیمکت نتوانست تغییری ایجاد کند.
در نهایت بازی با نتیجه ۶ بر یک به سود بارسلونا به پایان رسید.