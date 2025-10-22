ثبت ملی حصیر بافی روستای جابر آبدانان
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام از معرفی روستای جابر شهرستان آبدانان به عنوان روستای ملی حصیربافی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «فرزاد شریفی» مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام اظهار داشت: با هدف ثبت روستای جابر آبدانان بهعنوان روستای ملی حصیربافی، کارشناسان وزارت میراثفرهنگی از کارگاهها و دورههای آموزشی صنایعدستی این شهرستان بازدید کردند.
وی افزود: با توجه به وجود کارگاههای متعدد حصیربافی در روستای جابر شهرستان آبدانان، اشتغال گسترده بانوان در این حوزه و پیشینه کهن این هنر در میان زنان روستا، جابر بهعنوان روستای ملی پیشنهادی حصیربافی به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی معرفی شده است.
شریفی اضافه کرد: امروز ملایی از کارشناسان معاونت صنایعدستی کشور بههمراه مدیر شهرستان آبدانان و کارشناسان معاونت صنایعدستی استان از روستای جابر و کارگاههای فعال حصیربافی بازدید کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام ادامه داد: در جریان این سفر، از دو دوره آموزشی صنایعدستی شامل «گیوهبافی» و «نقاشی روی سفال» و نیز چند کارگاه فعال در سطح شهرستان آبدانان بازدید به عمل آمد.
شریفی تأکید کرد: ثبت ملی شهرها و روستاهای دارای ظرفیت صنایعدستی، نقش مهمی در معرفی این مناطق در سطح کشور، رونق کسبوکارهای محلی، تقویت اقتصاد خانوار و توسعه بازاریابی محصولات دارد.