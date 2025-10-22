پخش زنده
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، از اجرای طرح نظارت هوشمند خدمات تاکسیرانی در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این طرح با هدف بهبود کیفی خدمات حمل ونقل عمومی، ارتقاء استانداردهای گردشگری و افزایش رضایتمندی در کیش اجرایی شده است.
در این طرح با بهره گیری از ابزارهای نوین نظرسنجی، تلاش میشود بازخوردهای واقعی و روزآمد از خدمات دهی ناوگان حمل ونقل عمومی کیش دریافت شود.
این اقدام نه تنها به پایش مستمر عملکرد تاکسیرانی کمک میکند، بلکه زمینه ساز تصمیم گیریهای دقیقتر و مبتنی بر داده برای ارتقاء خدمات خواهد بود.
افزایش رضایتمندی عمومی، ارتقاء استانداردهای خدمات رسانی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به سیستم حمل و نقل کیش از مزایای اجرای این طرح است.
در طرح نظارت هوشمند خدمات تاکسیرانی، برچسبهای QR Code در محل قابل مشاهده داخل تاکسیها نصب شدهاند و مسافران میتوانند با اسکن آنها، نظرات خود را درباره کیفیت خدمات، رفتار راننده، وضعیت خودرو و سایر شاخصهای مرتبط ثبت کنند.