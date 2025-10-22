به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این طرح با هدف بهبود کیفی خدمات حمل ونقل عمومی، ارتقاء استاندارد‌های گردشگری و افزایش رضایتمندی در کیش اجرایی شده است.

در این طرح با بهره گیری از ابزار‌های نوین نظرسنجی، تلاش می‌شود بازخورد‌های واقعی و روزآمد از خدمات دهی ناوگان حمل ونقل عمومی کیش دریافت شود.

این اقدام نه تنها به پایش مستمر عملکرد تاکسیرانی کمک می‌کند، بلکه زمینه ساز تصمیم گیری‌های دقیق‌تر و مبتنی بر داده برای ارتقاء خدمات خواهد بود.

افزایش رضایتمندی عمومی، ارتقاء استاندارد‌های خدمات رسانی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به سیستم حمل و نقل کیش از مزایای اجرای این طرح است.

در طرح نظارت هوشمند خدمات تاکسیرانی، برچسب‌های QR Code در محل قابل مشاهده داخل تاکسی‌ها نصب شده‌اند و مسافران میتوانند با اسکن آنها، نظرات خود را درباره کیفیت خدمات، رفتار راننده، وضعیت خودرو و سایر شاخص‌های مرتبط ثبت کنند.