به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جایزه بزرگ اسکواش کیش فرشته اقتداری در ۳ دست متوالی نرگس سلطانی را شکست داد و به مرحله نهایی رسید.

در بازی دوم این مرحله نیز نازنین تقی نژاد موفق شد در ۳ دست پیاپی مقابل نارگل رمضان زاده به برتری رسد و جواز حضور به مرحله نهایی را پیدا کند.

بدین ترتیب مرحله نهایی مسابقات جایزه بزرگ کیش در بخش بانوان بین فرشته اقتداری و نازنین تقی نژاد امروز ساعت ۱۱ ظهر در مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار می شود.

امیر عزیزی پور رییس فدراسیون برای تماشای مرحله نهایی و شرکت در آیین اختتامیه به کیش سفر کرده است.