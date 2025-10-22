پخش زنده
امروز: -
فرشته اقتداری از کیش در مرحله نهایی رقابتهای جایزه بزرگ اسکواش کیش با حریف خود از یزد رقابت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جایزه بزرگ اسکواش کیش فرشته اقتداری در ۳ دست متوالی نرگس سلطانی را شکست داد و به مرحله نهایی رسید.
در بازی دوم این مرحله نیز نازنین تقی نژاد موفق شد در ۳ دست پیاپی مقابل نارگل رمضان زاده به برتری رسد و جواز حضور به مرحله نهایی را پیدا کند.
بدین ترتیب مرحله نهایی مسابقات جایزه بزرگ کیش در بخش بانوان بین فرشته اقتداری و نازنین تقی نژاد امروز ساعت ۱۱ ظهر در مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار می شود.
امیر عزیزی پور رییس فدراسیون برای تماشای مرحله نهایی و شرکت در آیین اختتامیه به کیش سفر کرده است.