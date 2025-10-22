به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرماندار تبریز در مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه میثم تمار روستای نوجه ده به نهادینه کردن ورزش همگانی و قهرمانی در بین دانش آموزان تاکید کرد و گفت: ورزش به عنوان مولفه چند جانبه و عامل تندرستی، پویایی و سلامتی می‌باشد که آموزش و پرورش برای تربیت نسل در کنار علم آموزی باید بحث ورزش دانش آموزان را نیز مورد توجه قرار بدهد.

گفتنی است به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی، زمین چمن مصنوعی مدرسه میثم تمار روستای نوجه ده بخش خسروشاه با هزینه کرد ۷۲۰ میلیون تومان و با مشارکت خیرین منطقه و آموزش و پرورش بخش به بهره برداری رسید.