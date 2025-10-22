به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در مرحله نیمه نهایی این مسابقات علیرضا شاملی موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل پویا شفیعی فرد به برتری رسد و جواز حضور به مرحله نهایی را کسب کند.

سپهر اعتماد پور هم در رقابت با نوید ملک ثابت، حریف خود را با نتیجه ۳ بر ۱ شکست داد و به مرحله نهایی رسید.

بدین ترتیب مرحله نهایی مسابقات جایزه بزرگ آقایان کیش بین علیرضا شاملی و سپهر اعتماد پور، امروز ساعت ۱۲ ظهر در مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار می شود.

امیر عزیزی پور رییس فدراسیون برای شرکت در مرحله نهایی مسابقات و آیین اختتامیه به کیش سفر کرده است.