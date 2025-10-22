پخش زنده
علیرضا شاملی از کیش برای کسب چهارمین طلای اسکواش جایزه بزرگ کشور در مرحله نهایی با ورزشکاری از استان مرکزی رقابت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در مرحله نیمه نهایی این مسابقات علیرضا شاملی موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل پویا شفیعی فرد به برتری رسد و جواز حضور به مرحله نهایی را کسب کند.
سپهر اعتماد پور هم در رقابت با نوید ملک ثابت، حریف خود را با نتیجه ۳ بر ۱ شکست داد و به مرحله نهایی رسید.
بدین ترتیب مرحله نهایی مسابقات جایزه بزرگ آقایان کیش بین علیرضا شاملی و سپهر اعتماد پور، امروز ساعت ۱۲ ظهر در مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار می شود.
امیر عزیزی پور رییس فدراسیون برای شرکت در مرحله نهایی مسابقات و آیین اختتامیه به کیش سفر کرده است.