پخش زنده
امروز: -
اوقات شرعی ٣٠ مهر ۱۴۰۴ به افق اهواز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز چهارشنبه سیام مهرماه ۱۴۰۴، بیست و نهم ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و بیست و دوم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز:
اذان صبح امروز ساعت ۵:٠٣ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:٢٣ دقیقه طلوع میکند.
گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ۱۲:۰۰ به گوش میرسد و غروب آفتاب ساعت ۳۶: ۱۷ دقیقه خواهد بود.
نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ١٧:۵۳ دقیقه طنین انداز میشود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:۲۰ دقیقه است.
ذکر روز چهارشنبه:
یا حی یا قیوم (۱۰۰ مرتبه)
حدیث روز:
حضرت امیرمؤمنان امام علی (ع) میفرماید:
لاتُؤیِس مُذنِباً، فَکم مِن عاکفٍ عَلى ذَنبِهِ خُتِمَ لَهُ بِخَیرٍ.
هیچ گنهکارى را ناامید مکن. چه بسیار گناه آلوده اى که عاقبتى نیکو یافته است.
بحار الأنوار: ۷۷/ ۲۳۹/ ۱، میزان الحکمه، ج۹، ص: ۵۷۵.