به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز چهارشنبه سی‌ام مهرماه ۱۴۰۴، بیست و نهم ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و بیست و دوم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز:

اذان صبح امروز ساعت ۵:٠٣ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:٢٣ دقیقه طلوع می‌کند.

گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ۱۲:۰۰ به گوش می‌رسد و غروب آفتاب ساعت ۳۶: ۱۷ دقیقه خواهد بود.

نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ١٧:۵۳ دقیقه طنین انداز می‌شود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:۲۰ دقیقه است.

ذکر روز چهارشنبه:

یا حی یا قیوم (۱۰۰ مرتبه)

حدیث روز:

حضرت امیرمؤمنان امام علی (ع) می‌فرماید:

لاتُؤیِس مُذنِباً، فَکم مِن عاکفٍ عَلى ذَنبِهِ خُتِمَ لَهُ بِخَیرٍ.

هیچ گنهکارى را ناامید مکن. چه بسیار گناه آلوده اى که عاقبتى نیکو یافته است.

