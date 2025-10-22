رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و ورزشی در شهر‌های استان تاکید کرد و گفت: این دو حوزه از اولویت‌های اصلی در بهبود کیفیت زندگی مردم هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اسماعیل چمنی در نشست شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی گفت:در برخی شهرستان‌های استان از جمله مراغه، هریس و بناب با کمبود تجهیزات درمانی و زیرساخت‌های بیمارستانی مواجه هستیم و لازم است با همکاری دستگاه‌های ذیربط سامان‌دهی و انتقال بیمارستان‌ها در نقاط مناسب انجام گیرد تا خدمات درمانی به‌ صورت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش شورا‌های اسلامی شهر و روستا در تحقق مطالبات مردمی افزود: اعضای شوراها، نمایندگان واقعی مردم هستند و وظیفه دارند در راستای حل مسائل اساسی از جمله بهداشت، درمان و ورزش گام‌های موثر بردارند.

چمنی با تاکید بر لزوم همکاری و هم‌افزایی میان شهرداران و شورا‌های اسلامی گفت:شهرداران باید در حل مسائل شهری در حوزه سلامت و ورزش با شورا‌ها همراه باشند تا نتایج ملموس و قابل‌لمسی برای شهروندان حاصل شود.

رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی توسعه ورزش همگانی را از مهمترین اولویت‌های شورا‌ها دانست و اظهار کرد: در هر شهر باید زمینه برای فعالیت‌های ورزشی همگانی و قهرمانی فراهم شود تا خانواده‌ها به ورزش ترغیب شده و سلامت عمومی جامعه ارتقا یابد.

وی همچنین از حمایت شورا‌ها از هیات‌های ورزشی خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده هر هیات ورزشی در چارچوب قوانین مورد حمایت مالی قرار خواهد گرفت و ایجاد باشگاه‌های ورزشی شهرداری در دستور کار شهر‌ها قرار دارد.

چمنی با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی و خیرین ورزشی تاکید کرد: شهرداری‌ها باید صدور پروانه احداث میادین و باشگاه‌های ورزشی برای سرمایه‌گذاران دارای مجوز از اداره کل ورزش و جوانان را به‌صورت رایگان انجام دهند تا انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد.

وی ادامه داد:در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر‌ها باید کاربری‌های ورزشی و بهداشتی به‌طور ویژه لحاظ شود و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله راه و شهرسازی، بهداشت و ورزش برای تحقق اهداف حوزه سلامت و نشاط اجتماعی ضروری است.

حبیب مقصودی مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی نیز با اشاره به ضرورت توجه به نیاز‌های جامعه ورزش و جوانان گفت: باید از ورزشکاران و جوانان خود مراقبت کنیم و توجه ویژه‌ای به نیاز‌ها و خواسته‌های آنان داشته باشیم.

مقصودی افزود: آذربایجان شرقی در بسیاری از رشته‌های ورزشی حرف اول را در کشور می‌زند و برای اداره امور ورزش، توسعه زیرساخت‌ها و نگهداری اماکن ورزشی نیازمند مشارکت مردم و بخش خصوصی هستیم.

وی با بیان اینکه بی‌توجهی به نگهداری اماکن ورزشی موجب تخریب و زیان به داشته‌های عمومی می‌شود گفت: برای جبران این خسارت‌ها باید اعتبارات کلان صرف شود در حالی که با مراقبت و مدیریت صحیح می‌توان از این هزینه‌ها جلوگیری کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به استعداد‌های کم‌نظیر مناطق کم‌برخوردار در حوزه ورزش و جوانان تصریح کرد: توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی از این مناطق نیازمند حمایت و همکاری همه مسئولان است و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی از خواسته‌های اصلی مردم و مسئولان استان به شمار می‌رود.

جودتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در این جلسه با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در حفظ سلامت جامعه گفت: تنها ۲۵ درصد از سلامت مردم به نظام سلامت مربوط است و ۷۵ درصد به عملکرد سایر دستگاه‌ها وابسته است.

جودتی افزود: سه عامل اصلی تهدید سلامت شامل بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان‌ها و حوادث ترافیکی است. بیماری‌های قلبی و عروقی ارتباط مستقیم با کیفیت آب و غذا دارند و لازم است سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه ورود جدی‌تری داشته باشد.

وی با اشاره به آمار بالای تلفات ناشی از تصادفات اظهار کرد: سال گذشته ۲۱ هزار نفر در کشور بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که یک‌چهارم آنها عابران پیاده و یک‌چهارم موتورسواران فاقد کلاه ایمنی بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین از برنامه احداث بیمارستان ۱۵۰۰ تختخوابی در سه تا چهار سال آینده خبر داد و گفت: بیمارستان‌های تبریز تا هفت سال آینده بازسازی خواهند شد و از فعالیت بخش خصوصی در حوزه درمان حمایت می‌شود.

وی افزود: در سال گذشته حدود یک هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به کادر درمان استان انجام شده و نظام سلامت از حمایت دولت، رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت برخوردار است.

جودتی با اشاره به رشد خدمات تخصصی در استان گفت: پیوند مغز استخوان در بیمارستان شهید قاضی تبریز برای بزرگسالان انجام می‌شود و مقدمات اجرای آن برای کودکان نیز در حال آماده‌سازی است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیش از ۲۳ هزار نیروی انسانی، یک‌ هزار عضو هیئت علمی و ۹ هزار دانشجو سالانه به ۹ تا ۱۰ میلیون نفر خدمات سلامت ارائه می‌دهد و پذیرای بیماران داخلی و خارجی است.