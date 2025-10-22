پخش زنده
محمدرضا مهدوی کنی از روحانیون برجسته و انقلابی ایران بود که تمام عمر خود را وقف انقلاب اسلامی کرده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آیتالله محمدرضا مهدوی کنی از چهرههای برجسته روحانیت و سیاست در جمهوری اسلامی ایران بود که نقش مهمی در دوران پس از انقلاب ایفا کرد. او علاوه بر عضویت و ریاست مجلس خبرگان رهبری، مدتی به عنوان نخستوزیر موقت پس از ترور محمدعلی رجایی، وزیر کشور در دولت موقت و رئیس کمیته انقلاب اسلامی فعالیت داشت. همچنین سالها ریاست دانشگاه امام صادق (ع) را بر عهده داشت و در تربیت نیروهای علمی و سیاسی نقشآفرین بود. مهدوی کنی به عنوان فردی با دیدگاههای اصولگرایانه، همواره از وحدت نظام و رهبری دفاع میکرد و به اعتدال و عقلانیت سیاسی شهرت داشت.
آیت الله مهدوی کنی روز چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۰۳ دچار حمله قلبی شد و سرانجام پس از تحمل ۴ ماه بیماری در تاریخ ۲۹ مهر همان سال دار فانی را وداع گفت.
به همین مناسبت مستندی تهیه شد و بخشهایی از زندگی انقلابی و سیاسی این روحانی مجاهد را به تصویر کشیدیم.