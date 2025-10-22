تیم های پیام انتظار بجنورد و تراکتورسازی تبریز در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال جوانان کشور به تساوی رضایت دادند.

این دیدار تا دقیقه ۹۴ با گل مهرشاد جباری یک بر صفر به سود پیام انتظار میزبان در جریان بود ولی روی غافلگیری، تراکتورسازی، گل مساوی را وارد دروازه کرد و بازی با تساوی یک یک به پایان رسید

پیام انتظار با این تساوی از ۵ بازی ۹ امتیاز کسب کرده و هفته آینده، میهمان شهروند نور خواهد بود.