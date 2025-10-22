پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از اختصاص یک هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق مسکن ملی برای ادامه اجرای مسکن ملی ولیعصر بجنورد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سید علی میر کریمی گفت: این اعتبار میتواند روند خانهدار شدن متقاضیان را سرعت بخشد.
وی افزود: این اعتبار پس از ۶ ماه بدون سود و کارمزد به وزارت راه و شهرسازی بازگردانده میشود.
وی هدف از تزریق این تسهیلات را جبران بخشی از عقبماندگیهای فیزیکی، تامین نقدینگی لازم و تسریع در عملیات اجرایی واحدهای در دست ساخت عنوان کرد.
طرح هزار و۱۲۰ واحدی نهضت ملی مسکن ولیعصر بجنورد یکی از طرحهای شاخص استان در حوزه تامین مسکن است که با پیشرفت بیش از ۷۵ درصد / در حال ساخت است.