رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی گفت: تلاش میکنیم با افزایش اعتبارات در اختیار وزارت میراثفرهنگی برای پرداخت تسهیلات به فعالان حوزه صنایعدستی، مرجعیت معاونت صنایعدستی در این حوزه را تثبیت کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی اصغر شالبافیان در ارتباط برخط (آنلاین) با همایش معاونان صنایعدستی کشور در شهر سرعین گفت: در چند سال گذشته این مرجعیت از معاونت صنایعدستی گرفته شده بود و اعتبارات مربوط به تسهیلات حمایتی حوزه صنایعدستی به نهادهای حمایتی اختصاص پیدا کرده بود.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی افزود: با تلاشهایی که صورت گرفت امسال از محل تسهیلات تبصره ۱۵ ، ۶ همت اعتبار به صورت مستقیم برای حوزه صنایعدستی در وزارت میراثفرهنگی اختصاص پیدا کرد و در اختیار معاونت صنایعدستی کشور و معاونتهای صنایعدستی استانها خواهد بود.
شالبافیان گفت : همچنین به میزان ۸ همت تسهیلات در اختیار نهادهای حمایتی خواهد بود که برابر ابلاغ دولت ، از این میزان ۲۰ درصد باید با تایید ادارات کل میراثفرهنگی و از طریق مرجعیت متولی اصلی صنایعدستی پرداخت شود.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی با اشاره به اینکه چهره صنایعدستی کشور با تسهیلات حمایتی تغییر پیدا میکند، افزود : پرداخت تسهیلات حوزه صنایعدستی توسط وزارت میراثفرهنگی فرصتی است که در اثر آن میتوانیم رقم اشتغال هنرمندان در این حوزه را افزایش دهیم.