به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری در جمع استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود با بیان اینکه ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای در مقاطع ارشد و دکتری در این دانشگاه ضروری است افزود: با توجه به کشاورزی بودن منطقه، احداث و ایجاد دانشکده کشاورزی در این شهرستان مهم است تا علاوه بر رشد تعلیم و تعلم، نیاز منطقه به دانش آموختگان کشاورزی نیز فراهم شود.

وی افزود: راه اندازی رشته‌های پزشکی گام مهمی در مسیر ارتقای جایگاه علمی دانشگاه آزاد اسلامی هشترود است و با جدیّت پیگیر تحقق این مطالبه خواهیم بود.