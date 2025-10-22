پخش زنده
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در خانه ملت افزایش رشتههای کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود را خواستار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری در جمع استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود با بیان اینکه ایجاد رشتههای بین رشتهای در مقاطع ارشد و دکتری در این دانشگاه ضروری است افزود: با توجه به کشاورزی بودن منطقه، احداث و ایجاد دانشکده کشاورزی در این شهرستان مهم است تا علاوه بر رشد تعلیم و تعلم، نیاز منطقه به دانش آموختگان کشاورزی نیز فراهم شود.
وی افزود: راه اندازی رشتههای پزشکی گام مهمی در مسیر ارتقای جایگاه علمی دانشگاه آزاد اسلامی هشترود است و با جدیّت پیگیر تحقق این مطالبه خواهیم بود.