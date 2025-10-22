پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی تکمیل زیرگذر الله آباد در جاده شیروان – فاروج با هدف تامین دسترسی ایمن برای حرکات گردشی و کاهش خطرات ناشی از تداخل ترافیکی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی گفت: با توجه به اهمیت تردد ایمن برای دسترسی به سمت مقابل و کاربریهای اطراف راه، در جاده شیروان – فاروج، زیرگذر الله آباد به عنوان تقاطع غیر همسطح توسط اداره کل تکمیل میشود.
حامد معروف افزود: بخشی از سازه پل و رمپهای ورود و خروج توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل احداث شده و اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان نسبت به تکمیل این زیرگذر با بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار اقدام میکند.
معروف ادامه داد: تکمیل زیرگذر الله آباد، شامل احداث دیوار حائل، تکمیل رمپهای ورود و خروج، احداث کانالهای هدایت و چاههای جمع آوری آبهای سطحی، ایمن سازی، نصب تابلو و علائم و خط کشی است.
به گفته مسئول، با توجه به تردد بالای وسایل نقلیه در این جاده و وجود تقاطعهای محلی در مسیر، تکمیل این زیرگذر نقش موثری در افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات و روان سازی جریان عبور مرور خواهد داشت.
عملیات اجرایی تکمیل زیرگذر الله آباد در جاده شیروان – فاروج با حضور مهدی میقانی، سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی، قدرتی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، احمدی، فرماندار شهرستان شیروان و جمعی از مسئولان آغاز شد.