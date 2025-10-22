تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

اوقات شرعی سی‌ام مهر ماه به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز چهارشنبه سی‌ام مهر ۱۴۰۴، بیست و نهم ربیع الثانی ۱۴۴۷ و بیست و دوم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۳۸ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۵۶ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۲ دقیقه است.

اذان صبح فردا پنجشنبه یکم آبان ساعت ۵ و ۵ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۲۴ دقیقه ثبت شده است.