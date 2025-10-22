پخش زنده
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز چهارشنبه سیام مهر ۱۴۰۴، بیست و نهم ربیع الثانی ۱۴۴۷ و بیست و دوم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۳۸ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۵۶ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۲ دقیقه است.
اذان صبح فردا پنجشنبه یکم آبان ساعت ۵ و ۵ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۲۴ دقیقه ثبت شده است.