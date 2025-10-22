خاموشی با برنامه برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در شهرستان‌های کهگیلویه، بویراحمد و دنا اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه ایی اعلام کرد: امروز چهار‌شنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ برای انجام تعمیرات پیشگیرانه فصل پاییز در مناطق زیر خاموشی در شهرستان‌های کهگیلویه، بویراحمد و دنا اعمال می‌شود

شهرستان کهگیلویه؛

بخش‌های قلعه رئیسی، دیشموک و منطقه دشمن زیاری از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۰۰

مناطق راک، کوشک، چغل، طولیان، دشت مازه، نگین راک از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰

شهرستان بویراحمد؛

مناطق کالوس - فیروزآباد - تولگهی - یوسف آباد مختار از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۲:۱۰

شهرستان دنا؛

سی سخت بلوار امام خمینی-خیابان‌های دنا، مطهری و مسکن مهر از ساعت ۱۴:۱۰ تا ۱۶:۱۰

در این اطلاعیه از مشترکان شرکت توزیع نیروی برق درخواست شده است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند.