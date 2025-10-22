کهگیلویه و بویراحمد؛
اعلام خاموشیهای با برنامه در برخی شهرستانهای استان
خاموشی با برنامه برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در شهرستانهای کهگیلویه، بویراحمد و دنا اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه ایی اعلام کرد: امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ برای انجام تعمیرات پیشگیرانه فصل پاییز در مناطق زیر خاموشی در شهرستانهای کهگیلویه، بویراحمد و دنا اعمال میشود
شهرستان کهگیلویه؛
بخشهای قلعه رئیسی، دیشموک و منطقه دشمن زیاری از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۰۰
مناطق راک، کوشک، چغل، طولیان، دشت مازه، نگین راک از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰
شهرستان بویراحمد؛
مناطق کالوس - فیروزآباد - تولگهی - یوسف آباد مختار از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۲:۱۰
شهرستان دنا؛
سی سخت بلوار امام خمینی-خیابانهای دنا، مطهری و مسکن مهر از ساعت ۱۴:۱۰ تا ۱۶:۱۰
در این اطلاعیه از مشترکان شرکت توزیع نیروی برق درخواست شده است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، تمهیدات لازم را پیشبینی کنند.