همایش «ونزوئلای مولد ۲۰۳۰» از امروز چهارشنبه در کاراکاس آغاز به کار کرد و تا ۲۴ اکتبر ادامه خواهد داشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، این رویداد سه روزه که با حمایت برنامه عمران ملل متحد (UNDP)، اتاق صنعت مواد غذایی ونزوئلا و بانک توسعهٔ آمریکای لاتین برگزار میشود، با هدف تقویت همکاری میان بخشهای دولتی، خصوصی و دانشگاهی برای ارتقای بهرهوری ملی برگزار شده است. در این همایش، نتایج یک برنامهٔ مشترک برای حمایت از بیش از ۳۰۰ شرکت کوچک و متوسط جهت پیوستن به زنجیرههای ارزش راهبردی ونزوئلا، بهویژه در بخش کشاورزی-غذایی، ارائه خواهد شد.