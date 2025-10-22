پخش زنده
دبیر کارگروه انرژی ستاد توسعه آب، انرژی و محیطزیست معاونت علمی ریاستجمهوری از اجرای طرح تعویض و نصب پنلهای خورشیدی در دستگاههای اجرایی استان تهران با استفاده از تولیدات داخلی خبر داد و گفت: توسعه این طرح در سراسر کشور در برنامههای آتی معاونت علمی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سجاد ویسی دبیر کارگروه انرژی ستاد توسعه آب، انرژی و محیطزیست معاونت علمی ریاستجمهوری از اجرای پروژه تعویض و نصب پنلهای خورشیدی در دستگاههای اجرایی استان تهران خبر داد و گفت: تمامی پنلهای نصبشده در این پروژه، از تولیدات داخلی انتخاب شدهاند و طبق تکلیف قانونی، هدفگذاری گسترش آن به سطح کشور در برنامههای آتی معاونت علمی قرار دارد.
فرسودگی شبکه انتقال برق و رشد مصرف تابستانی، تأمین پایدار انرژی را به یکی از دغدغههای اصلی کشور به ویژه در فصول گرم سال تبدیل کرده است و توسعه نیروگاههای خورشیدی پشتبامی و کوچک مقیاس به عنوان راهحل عملی و کمهزینه در دستور کار معاونت علمی ریاستجمهوری قرار گرفته است.
این طرح که در گام نخست از ادارات دولتی در تهران آغاز شده، با استفاده از تجهیزات ساخت داخل و همکاری شرکتهای دانشبنیان اجرا میشود و به گفته مسئولان، قرار است در مراحل بعدی به سطح ملی گسترش یابد.
در این طرح، ضمن ارتقای بهرهوری و کاهش فشار شبکه انتقال، سازوکارهای تشویقی و قانونی نیز برای مشارکت مردم در احداث نیروگاههای کوچکمقیاس خانگی و اداری پیشبینی شده است.
سجاد ویسی با بیان اینکه طرح تعویض پنلهای خورشیدی در دستگاههای اجرایی استان تهران در حال انجام است، افزود: این طرح با همکاری معاونت توسعه شرکت دانشبنیان معاونت علمی در حال انجام است و در اجرای این طرح به منظور فرهنگسازی تلاش کردیم تا تمام پنلهایی که نصب میشود، پنلهای خورشیدی ساخت داخل باشد.
وی با بیان اینکه یکی از شرکتهای دانشبنیان بزرگِ فعال در این حوزه، نصب پنلهای خورشیدی را بر عهده گرفته است، اظهار کرد: کلیه پنلهای خورشیدی نصب شده در ادارات و دستگاههای اجرایی، کاملا داخلی هستند و تلاش کردیم بحث داخلیسازی را در این طرح رعایت کنیم.
دبیر کارگروه انرژی ستاد توسعه آب، انرژی و محیطزیست معاونت علمی با اشاره به برنامه گسترش طرح، گفت: در مرحله بعدی قرار است این برنامه در سطح کشور گسترش یابد و با استفاده از ابزارهای قانونی آن را تعمیم دهیم؛ این موضوع جزء برنامههای آتی معاونت است، بهطوری که رفتهرفته در سطح کل کشور اجرا میشود.
ویسی به تکالیف قانونی در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: از لحاظ تکلیف قانونی، دستگاههای اجرایی موظف هستند ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند که تاکنون دستگاهها در این زمینه اقدامی نکرده بودند و این در حالی است که در مصوبات اخیر مطرح شده که این عدد ممکن است از ۲۰ درصد به ۴۰ افزایش یابد.
وی اضافه کرد: این رویکرد افزایشی نشان میدهد دولت قصد دارد از تمام ظرفیتها استفاده کند تا ناترازی انرژی را کاهش دهد و این هدفگذاری قابل تحقق است.
ویسی از ارسال پیشنهاد این ستاد به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: پیشنهاد در زمینه احداث نیروگاههای کوچکمقیاس پشتبامی برای منازل، ادارات و … بوده است و در آنجا راهحلهایی پیشنهاد دادیم و تکالیفی مشخص کردیم که اگر این پیشنهادها اجرا شوند، استقبال مردم قطعاً افزایش خواهد یافت.
دبیر کارگروه ستاد آب، انرژی و محیطزیست معاونت علمی با بیان اینکه در این پیشنهاد راهکارهای تشویقی برای جذب مردم به احداث نیروگاههای کوچک مقیاس در نظر گرفته شده است، توضیح داد: در حال حاضر برای مردم جذابیت لازم برای احداث نیروگاههای پشتبامی وجود ندارد، ما راهحل پیشنهاد دادیم تا مردم در این زمینه مشتاق شوند؛ اگر راهحلها اجرا شوند، استقبال قطعاً بیشتر خواهد شد.
وی تأکید کرد: این اقدام اولیه ممکن است در مقیاس کوچک و خانگی انجام شود و در نگاه کلان شهر یا کشور بلافاصله دیده نشود، اما همان نصبهای کوچک پشتبامی اگر ساماندهی و گسترش یابند، تأثیر مهمی خواهند داشت.
دبیر کارگروه انرژی ستاد توسعه آب، انرژی و محیطزیست معاونت علمی با اشاره به چالشهای شبکه انتقال برق کشور به ایسنا گفت: استفاده از نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس و پشتبامی میتواند بخشی از مشکلات زیرساختی و کمبود برق را رفع کند.
وی با تأکید بر اهمیت حمایتهای دولتی و مردمی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، افزود: اجرای این طرحها علاوه بر کاهش ناترازی انرژی، زمینه اشتغالزایی و رونق اقتصادی را نیز فراهم میکند.
ویسی، یکی از مشکلات اصلی کشور در زمینه نیروگاههای خورشیدی را موضوع شبکه انتقال دانست و ادامه داد: ما در حال حاضر بهجای اینکه برق را از نیروگاههای بزرگ به شبکه متصل کنیم و دوباره از طریق شبکه به مصرفکننده برگردانیم، مستقیماً در محل مصرف، تولید را انجام میدهیم؛ این یعنی دیگر نیازی به خطوط انتقال طولانی و پرهزینه نیست.
ویسی، فرسودگی شبکه انتقال برق و فشار زیاد در تابستان را از دیگر چالشهای کشور در موضوع تامین انرژی عنوان کرد و ادامه داد: در چنین شرایطی نمیتوانیم نیروگاههای بزرگ جدید احداث کنیم، چون هم ساخت آنها و هم اتصالشان به شبکه انتقال چالشبرانگیز است. اما در طرح نیروگاههای کوچکمقیاس، این موانع تا حد زیادی برطرف میشود.
این محقق حوزه انرژی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، گفت: در مستنداتی که به کمیسیون عمران ارسال کردیم، علاوه بر گزارش سه صفحهای اصلی، حدود ۵۰ صفحه مطالعات پشتیبان نیز ضمیمه شده بود.
در این مطالعات بررسی کردیم که کشورهایی مانند ترکیه، استرالیا، سوئد و آلمان چه اقداماتی انجام دادهاند تا مردم را به استفاده از انرژی خورشیدی تشویق کنند. مثلاً در استرالیا، دولت با پرداخت وام و کاهش عوارض شهرداری از نصب پنلها حمایت کرده و در سوئد نیز از ظرفیت ساختمانها استفاده شد.
وی اضافه کرد: در کشور آلمان نیز با خرید تضمینی برق تولیدی مردم، زمینه پایداری این طرحها را فراهم کردند. نتیجه این سیاستها این بود که مردم مشارکت کردند و عملاً کمبود برق از بین رفت.
دبیر کارگروه انرژی با بیان اینکه خوشبختانه ما هم در حال پیگیری همین مسیر هستیم تا راهکارهای قانونی احداث و مشوقهای لازم از سوی وزارت نیرو جدیتر شود، خاطر نشان کرد: احتمالاً بنرهای مربوط به نیروگاههای پشتیبانی را در سطح شهر دیدهاید؛ این طرح فرهنگی از سال گذشته آغاز شده و اکنون دستگاهها نیز در اجرای آن مشارکت دارند تا مجموعههای خود را به انرژی تجدیدپذیر مجهز کنند.
وی درباره آثار اقتصادی این طرحها گفت: این پروژهها فقط به تأمین انرژی محدود نمیشوند. نیروگاههای خورشیدی نیاز به پشتیبانی دارد که متعاقب آن اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم را در پی دارد؛ بهعنوان مثال، هر نیروگاه سالی یک بار نیاز به تعمیر و نگهداری دارد، در هر منطقه شرکتهای زیادی درگیر این فعالیت میشوند، بازار خدمات فنی و تأمین تجهیزات فعال میشود و بهتدریج اشتغال پایدار در سطح محلی شکل میگیرد.
ویسی تأکید کرد: این طرحها علاوه بر کاهش فشار شبکه انتقال برق میتوانند بهعنوان یک نیروی محرکه اقتصادی عمل کنند. توسعه نیروگاههای کوچک و پشتبامی، همزمان با سیاستهای حمایت از تولید داخل و مردم، آیندهای پایدارتر و متوازنتر برای بخش انرژی کشور رقم خواهد زد.