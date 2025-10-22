رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور در شیراز گفت: کادر درمان در کشور به اندازه تعداد پرستاران فعلی، کمبود پرستار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور در مراسم جشن روز پرستار در شیراز گفت: نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در ایران ۹ دهم است در حالیکه قراربود تا پایان برنامه ششم این رقم به یک و ۸ دهم می‌رسید.

ابوطالبی با بیان اینکه متوسط ۳ پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی استاندارد دنیاست، افزود: در حال حاضر ۱۶۵ هزار پرستار در کشور مشغول خدمت هستند که با این میزان کمبود، نیاز به جذب همین تعداد پرستار در کشور هستیم تا کمبود پرستار در مراکز درمانی برطرف شود.

وی افزود: در حال حاضر استاندارد پرستاری برای نیرو‌ها تدوین و مقرر شده سالیانه ۱۵ هزار نفر استخدام شوند که در گارگروه وزارت خانه تدوین شده و در فرآیند مراحل بعدی برای تصویب است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیرازهم گفت: در حال حاضر ۶ هزار پرستار در فارس مشغول خدمت هستند و ۲هزار و ۳۰۰ پرستار کمبود داریم.

دکتر هاشمی افزود: استان فارس در پرداخت معوقات پرستاران با دو ماه عقب ماندگی، در کشور پیشرو است و این در حالی است که سایر استان‌ها این معوقات به ۷ الی ۸ ماه می‌رسید.

در پایان مراسم از ۳۲۴ پرستار نمونه استانی و کشوری گروه پرستاری تجلیل شد.