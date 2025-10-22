تعاملات سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری تجاری ایران و افغانستان از مرز دوغارون تایباد
سطح تعاملات تجاری ایران و افغانستان از طریق مرز دوغارون تایباد سالانه سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است.
سید حسن رحیمی زاده افزود: معبر دوغارون نخستین مرز تجاری افغانستان با ایران است و ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران از طریق مرز زمینی دوغارون روانه افغانستان و بازارهای هدف این کشور همسایه میشود.
وی اضافه کرد: ۴۷۰ هزار تن کالا از ابتدای امسال تا کنون از گذرگاه بین المللی دوغارون به سمت افغانستان و بازارهای هدف این کشور صادر شد.
مدیرکل گمرک مرزی دوغارون تایباد اظهار کرد: صادرات این میزان کالا نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۲۹ درصد افزایش داشته است.
رحیمی زاده گفت: ارزش این میزان کالای صادر شده از سوی کارشناسان افزون بر ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
وی افزود: مصالح ساختمانی، فرآوردههای نفتی، پتروشیمی، میوه تروه بار و مواد غذایی از مهمترین اقلام صادراتی ایران به افغانستان است.
بیش از چهار هزار نفر شامل راننده، مسافر، فعالان اقتصادی و کارکنان بخشهای مختلف اداری و خدماتی روزانه در بخش مسافری در دوغارون رفت و آمد میکنند و سالانه بیش از یک میلیون مسافر به صورت قانونی از طریق معبر رسمی دوغارون وارد ۲ کشور ایران و افغانستان میشوند.
گمرک مرزی و گمرک دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان قرار دارد.
بیشترین حجم کار این گمرک، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است و کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرکهای بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت میشود.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.