۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان ۱۴۰۴ خودروهای شخصی بدون هیچگونه تغییری، بامداد پنجشنبه (یکم آبان) در کارتهای هوشمند سوخت شخصی شارژ میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان، هفتمین سهمیه ۱۴۰۴ است که به کارتهای هوشمند سوخت شخصی واریز میشود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت شارژ میشود.
از این رو لازم است مصرف بهینه و استفاده از کارت سوخت شخصی بهمنظور جلوگیری از عرضه خارج از شبکه، بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.
سقف ذخیره سهمیه بنزین کارتهای هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلتها هماکنون ۶ ماه است، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلتها، در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۶ ماه در کارتهای هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.